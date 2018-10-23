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Під Києвом Tesla на великій швидкості влетів у легковик, є постраждалі (фото)

14:53, 23 жовтня 2018
Інциденти
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Електрокар Tesla потрапив у ДТП під Києвом / dtp.kiev.ua

На трасі Київ-Обухів електромобіль Tesla на великій швидкості влетів у легковик «Шкода». Дівчину, яка перебувала за кермом «Шкоди», госпіталізували.

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Як повідомляє у Facebook проект dtp.kiev.ua, в результаті аварії постраждала дістала черепно-мозкову травму.

«Водій Skoda, дотримуючись усіх правил дорожнього руху, постраждала найбільше. Очевидці події надали першу допомогу і привели її до тями. Дівчина погано пам'ятала події. Водій Tesla зламав палець», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Києві в результаті ДТП за участю підйомного крана пошкоджено 17 автомобілів.

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Теги: #ДТП#Tesla#Киев