Під Києвом Tesla на великій швидкості влетів у легковик, є постраждалі (фото)
14:53, 23 жовтня 2018Інциденти
919 0
Дівчина за кермом "Шкоди" отримала черепно-мозкову травму, водій Tesla зламав палець.
Електрокар Tesla потрапив у ДТП під Києвом / dtp.kiev.ua
На трасі Київ-Обухів електромобіль Tesla на великій швидкості влетів у легковик «Шкода». Дівчину, яка перебувала за кермом «Шкоди», госпіталізували.
Читайте такожУ Києві перекинулася військова вантажівка (фото)
Як повідомляє у Facebook проект dtp.kiev.ua, в результаті аварії постраждала дістала черепно-мозкову травму.
«Водій Skoda, дотримуючись усіх правил дорожнього руху, постраждала найбільше. Очевидці події надали першу допомогу і привели її до тями. Дівчина погано пам'ятала події. Водій Tesla зламав палець», - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Києві в результаті ДТП за участю підйомного крана пошкоджено 17 автомобілів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter