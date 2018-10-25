На Миколаївщині трьох поліцейських підозрюють у катуванні місцевого жителя

Потерпілого побили битами та ключкою для гольфу, а потім доставили до райвідділу поліції і всю ніч катували в службових кабінетах.

У Миколаївській області повідомлено про підозру трьом поліцейським, які катували місцевого жителя, намагаючись змусити його визнати вину у скоєнні крадіжки.

Як інформує прес-служба прокуратури в області, 24 жовтня повідомлено про підозру двом оперуповноваженим Інгульського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області та поліцейському патрульної поліції в Миколаївській області, які катували жителя с. Полігон Жовтневого району.

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Встановлено, що зловмисники, за попередньою змовою, без дозволу суду і власника житла, озброївшись заздалегідь підготовленими дерев’яними битами і металевою ключкою для гольфу, увірвались до квартири потерпілого, та, нанісши йому численні тілесні ушкодження, протиправно із застосуванням примусу доправили до Інгульського відділу поліції, де катували всю ніч в своїх службових кабінетах, намагаючись змусити його визнати вину у скоєнні крадіжки.

Зазначається, що на підставі зібраних у кримінальному провадженні беззаперечних доказів, поліцейським повідомлено про підозру у ряді кримінальних правопорушень – порушення недоторканості житла, вчиненого за попередньою змовою службовими особами із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України), здійснення завідомо незаконного приводу, за попередньою змовою групою осіб, (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 371 КК України), вчинення катування, за попередньою змовою групою осіб(ч. 2 ст. 127 КК України), вчинення службового підроблення, за попередньою змовою групою осіб(ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі вирішується питання про застосування до поліцейських запобіжного заходу.

Нагадаємо, В Чернігівській області заарештували злочинців, які за допомогою катувань вимагали гроші і пограбували родину священика.