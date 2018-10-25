У Миколаєві сталася масова бійка в тролейбусі (відео)
14:00, 25 жовтня 2018Інциденти
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Судячи за закадровими коментарями, учасниками бійки стали жінка, яка знімає відео, і її дочка, а також мінімум ще двоє чоловіків і жінка.
Автор ролика також повідомляє, що спровокувала бійку водій тролейбуса / "Новини Миколаєва"
У миколаївському тролейбусі з бортовим номером «3032» сталася бійка між пасажирами.
Про це повідомляють "Новини Миколаєва".
Судячи за закадровими коментарями, учасниками бійки стали жінка, яка знімає відео, і її дочка, а також мінімум ще двоє чоловіків і жінка.
Автор ролика також повідомляє, що спровокувала бійку водій тролейбуса, яка, до речі, продовжувала рух навіть під час скандалу.
Бійка у тролейбусі
Як повідомляв УНІАН, на Миколаївщині трьох поліцейських підозрюють у катуваннях місцевого жителя.
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