У Миколаєві сталася масова бійка в тролейбусі (відео)

Судячи за закадровими коментарями, учасниками бійки стали жінка, яка знімає відео, і її дочка, а також мінімум ще двоє чоловіків і жінка.

У миколаївському тролейбусі з бортовим номером «3032» сталася бійка між пасажирами.

Про це повідомляють "Новини Миколаєва".

Судячи за закадровими коментарями, учасниками бійки стали жінка, яка знімає відео, і її дочка, а також мінімум ще двоє чоловіків і жінка.

Автор ролика також повідомляє, що спровокувала бійку водій тролейбуса, яка, до речі, продовжувала рух навіть під час скандалу.

Як повідомляв УНІАН, на Миколаївщині трьох поліцейських підозрюють у катуваннях місцевого жителя.