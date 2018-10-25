Загибель Поплавської: поліції повідомили про шахраїв, що збирають кошти від імені родичів артистки
У Житомирі поліція перевіряє ймовірність збирання шахраями коштів від імені родичів загиблої артистки Марини Поплавської.
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Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Житомирській області, сьогодні до поліції Житомирщини звернулися рідні загиблої артистки Поплавської із заявою про можливе шахрайство.
За їх словами, у соцмережах почали з’являтися фейкові сторінки артистки, на яких розміщуються пости про нібито збір благодійних коштів для незрозумілих цілей.
Подана заява належним чином зареєстрована і поліцейські розпочали відповідні перевірки.
Водночас родичі Поплавської закликали українців не довіряти будь-яким подібним повідомленням.
«Жодних зборів благодійних коштів від громадськості вони не оголошували і просять не спекулювати на доброму імені рідної людини», - сказано у повідомленні поліції.
Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня на Київщині внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинула акторка гумористичного проекту «Дизель шоу» Марина Поплавська. Інші актори та водій отримали травми різного ступеню тяжкості. Учасники шоу Яна Глущенко і Єгор Крутоголов були госпіталізовані без загроз для життя. Решта акторів були доставлені до Києва, наразі їх здоров`ю нічого не загрожує.
21 жовтня в Києві відбулось прощання з Поплавською. 22 жовтня з нею попрощались у Житомирі. Поховання провели на Корбутівському кладовищі на Центральній алеї, де поховані визначні житомиряни.