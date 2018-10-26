Колючий дріт, кувалди, рогачі: у прокуратурі показали, чим могли катувати в’язнів на Полтавщині (фото)
Прокуратура Полтавської області в ході перевірки виявила у місцевих виправних колоніях знаряддя, що могли використовуватись для жорстокого катування в’язнів.
Про це у Facebook речниця Генпрокурора Лариса Сарган, яка виклала фото страшних знахідок.
Читайте такожГПУ повідомила про виявлений випадок катування засудженого у вінницькій в'язниці
«Середньовічні катування? Ні. Гострі металеві шипи та колючий дріт проти засуджених. Після цього ми хочемо бачити їх на волі людьми? Після нелюдського поводження з ними?!», – зазначила вона.
«Усупереч законодавству в приміщенні відділу нагляду і безпеки виправних установ на видному місці зберігаються спеціальні засоби заборонені законом: заціпи, рогач, лом, кувалда тощо. Більш того, заціпи та рогач обладнані рукоятками, обмотаними колючим дротом, та оснащені гострими металевими шипами розміром 2-3 см», – розповіла Сарган.
Керівництву виправних установ дали вказівку негайно усунути виявлені порушення.
Одночасно за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.
Заборонені предмети вилучено для проведення низки експертиз.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині трьох поліцейських підозрюють у катуванні місцевого жителя. Потерпілого побили битами та ключкою для гольфу.