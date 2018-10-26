Колючий дріт, кувалди, рогачі: у прокуратурі показали, чим могли катувати в’язнів на Полтавщині (фото)

Знаряддя для тортур вилучили задля проведення експертиз, відкрито кримінальне провадження.

Прокуратура Полтавської області в ході перевірки виявила у місцевих виправних колоніях знаряддя, що могли використовуватись для жорстокого катування в’язнів.

Про це у Facebook речниця Генпрокурора Лариса Сарган, яка виклала фото страшних знахідок.

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«Середньовічні катування? Ні. Гострі металеві шипи та колючий дріт проти засуджених. Після цього ми хочемо бачити їх на волі людьми? Після нелюдського поводження з ними?!», – зазначила вона.

«Усупереч законодавству в приміщенні відділу нагляду і безпеки виправних установ на видному місці зберігаються спеціальні засоби заборонені законом: заціпи, рогач, лом, кувалда тощо. Більш того, заціпи та рогач обладнані рукоятками, обмотаними колючим дротом, та оснащені гострими металевими шипами розміром 2-3 см», – розповіла Сарган.

Керівництву виправних установ дали вказівку негайно усунути виявлені порушення.

Одночасно за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Заборонені предмети вилучено для проведення низки експертиз.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині трьох поліцейських підозрюють у катуванні місцевого жителя. Потерпілого побили битами та ключкою для гольфу.