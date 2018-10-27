У Львові п'яна жінка везла трьох дітей у багажнику

За словами водійки, діти просто не влізли у салон автомобіля, тому їх довелося везти у багажнику.

Вчора піздно ввечері у Львові на вулиці Липинського патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz в багажному відділенні якого були троє дітей.

За кермом автомобіля знаходилася 37-річна жінка, у салоні автівки сиділо 5 дорослих, повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

За словами водійки, діти просто не влізли у салон автомобіля, тому їх довелося везти у багажнику.

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"Інспектори відчули запах алкоголю від водійки і ознаки, які свідчили про можливий стан сп’яніння. Перевірка на пристрої драгер підтвердила підозри патрульних – 0,36 проміле", - розповіли у поліції.

Жінці винесли постанову за порушення правил дорожнього руху та склали протокол за керування в нетверезому стані. Посвідчення водія вилучили до рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, росіянин намагався ввезти до України труп жінки, видаючи її за живу пасажирку.