В Одесі зі стріляниною затримали водія, який їхав зустрічною смугою і ледь не збив пішоходів (відео)

Поліцейським довелося чотири рази вистрілити по колесах автомобіля.

В Одесі патрульні поліцейські із застосуванням зброї затримали водія, який на великій швидкості їхав зустрічною смугою і ледь не збив пішоходів.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, вчора ввечері на вулиці Водопровідній патрульні помітили автомобіль Nissan, водій якого грубо порушував ПДР. Зокрема, їхав з вимкненими фарами зустрічною смугою.

Зазначається, що порушник проігнорував вимогу патрульних зупинитися і додав швидкості. Поліцейські почали переслідування автомобіля. Рухаючись по вулиці Краснова, водій-порушник мало не збив людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, після чого ще більше додав швидкості і продовжив рух провулками в бік вулиці Фонтанська дорога.

За даними поліції, під час переслідування водій не реагував на неодноразові вимоги патрульних про зупинку, внаслідок чого правоохоронці були змушені застосувати зброю.

«Згідно зі ст. 46 закону «Про Національну поліцію», інспектори чотири рази вистрілили по колесах. Після чого водій транспортного засобу Nissan не впорався з керуванням і врізався в огорожу. На місце події викликали швидку допомогу, водія, який дістав травми, доставили в лікарню», - повідомили в поліції.

На 29-річного порушника склали матеріали за низкою статей Кодексу про адміністративні правопорушення - ст. 122-2 ("відмова зупинитися на вимогу поліцейських"), ст. 122-4 ("водіння в темний час доби без включених фар"), ч. 2 ст. 122 ("проїзд на заборонний сигнал світлофора").

Наразі матеріалами справи займаються слідчі Нацполіції, які встановлюють причини і обставини події.