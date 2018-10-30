На Чернігівщині мати двох маленьких дітей наклала на себе руки через банківський кредит (відео)
19:22, 30 жовтня 2018Інциденти
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В селищі Талалаївка знайшли мертвою 35-річну жінку та її двох дітей.
У селі на Чернігівщині жінка наклала на себе руки через банківський кредит.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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В селищі Талалаївка знайшли мертвою 35-річну жінку та її двох дітей. Жінка повісилася, 2-річного хлопчика та 6-річну дівчинку правоохоронці знайшли в ліжечку.
Від чого померли малюки - поки що невідомо. Проте слідів насильницької смерті слідчі не виявили.
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