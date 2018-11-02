На Рівненщині внаслідок зіткнення з лісовозом вщент згорів легковик, загинуло двоє людей (фото)
07:54, 02 листопада 2018Інциденти
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Ще одного постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.
На Рівненщині два легковика зіткнулися з лісовозом / фото пресс-служба ДСНС
На трасі Київ-Ковель-Ягодин неподалік селища Клесів зіткнулося два легкових та один вантажний автомобіль, унаслідок чого виникла пожежа.
Аварія сталася ввечері 1 листопада. Внаслідок ДТП одна автівка вигоріла вщент, загинуло двоє людей, повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій області повідомили, що ще одного постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.
Як повідомляв УНІАН, 1 листопада на Рівненщині згорів дизельний тепловоз.
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