На Рівненщині внаслідок зіткнення з лісовозом вщент згорів легковик, загинуло двоє людей (фото)

Ще одного постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter