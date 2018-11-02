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"Засліпило сонце": у Дніпрі маршрутка врізалася у вантажівку (відео)

14:28, 02 листопада 2018
Інциденти
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Водій маршрутки, після того, як висадив декількох пасажирів на зупинці, врізався у припарковану фуру. Чоловік розповів, що не помітив її, оскільки його засліпило сонце.

Повідомляється, що троє з пасажирів маршрутки постраждали. Двох жінок і одного чоловіка з різними травмами госпіталізували до лікарні.

На місці працює слідчий. Подробиці події уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі сталася ДТП за участю 4 автомобілів.

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Теги: #ДТП у Дніпрі