"Засліпило сонце": у Дніпрі маршрутка врізалася у вантажівку (відео)
14:28, 02 листопада 2018Інциденти
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Троє пасажирів маршрутки постраждали. Двох жінок і одного чоловіка з різними травмами госпіталізували в лікарню.
У Дніпрі маршрутка врізалася у фуру
Маршрутка в'їхала у припарковану фуру в Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського. Аварія трапилася приблизно о 7:15.
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Водій маршрутки, після того, як висадив декількох пасажирів на зупинці, врізався у припарковану фуру. Чоловік розповів, що не помітив її, оскільки його засліпило сонце.
Повідомляється, що троє з пасажирів маршрутки постраждали. Двох жінок і одного чоловіка з різними травмами госпіталізували до лікарні.
На місці працює слідчий. Подробиці події уточнюються.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі сталася ДТП за участю 4 автомобілів.
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