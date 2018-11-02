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В Ірпені з маршрутки під час руху випала 15-річна дівчина

16:44, 02 листопада 2018
Інциденти
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В Ірпені Київської області неповнолітня випала з автобуса і травмувалась / Відділ комунікації поліції в Київській області

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Як повідомляє Головне управління Національної поліції України в Київській області, постраждалу госпіталізували, лікарі діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму.

"На перехресті водій маршрутки "Богдан", яка була переповнена людьми, зробив поворот ліворуч, а в цей час раптово відчинилися двері, пасажирка випала на дорогу та отримала тілесні ушкодження. Свідки викликали поліцію і швидку на місце пригоди", - йдеться у повідомленні.

Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за ст. 287 Кримінального кодексу України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їхньої експлуатації).

В жовтні повідомлялось, що у Львові водій тролейбуса №12 не пересвідчився, що з транспорту вийшли усі пасажири, і передчасно закрив двері. В результаті дверима затисло дитячий візок з дитиною.

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Теги: #ДТП#Київщина#Ірпінь