В Ірпені з маршрутки під час руху випала 15-річна дівчина

Постраждалу госпіталізували, лікарі діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму.

В Ірпені Київської області 15-річна дівчина випала з маршрутного таксі, яке в той момент рухалося.

Читайте також"Засліпило сонце": у Дніпрі маршрутка врізалася у вантажівку (відео)

Як повідомляє Головне управління Національної поліції України в Київській області, постраждалу госпіталізували, лікарі діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму.

"На перехресті водій маршрутки "Богдан", яка була переповнена людьми, зробив поворот ліворуч, а в цей час раптово відчинилися двері, пасажирка випала на дорогу та отримала тілесні ушкодження. Свідки викликали поліцію і швидку на місце пригоди", - йдеться у повідомленні.

Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за ст. 287 Кримінального кодексу України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їхньої експлуатації).

В жовтні повідомлялось, що у Львові водій тролейбуса №12 не пересвідчився, що з транспорту вийшли усі пасажири, і передчасно закрив двері. В результаті дверима затисло дитячий візок з дитиною.