этот материал доступен на русском

Стало відомо про стан 15-річної дівчини, яка випала з маршрутки під Києвом (відео)

21:43, 02 листопада 2018
Інциденти
580 0
Про те,  як випала з маршутки, дівчина майже нічого не каже / фото Відділ комунікації поліції в Київській області

Від лікарняного ліжка мама 15-річної Олени не відходить ні на мить. Про те, як випала з маршутки, дівчина майже нічого не каже, йдеться в сюжеті ТСН.

"Вона неспроможна розмовляти. Вона тільки: "Мама". Дитина під крапельницею, вона нічого не їсть, лежить у напівзігнутому стані", - розповіла мама потерпілої Антоніна Сивак.

Лікар-нейрохірург Сергій Дяченко каже, що в постраждалої численні забиття тулуба, кінцівок та голови. "Гематоми на голові або розмоктуються, або перетворюються", - застеріг він. 

Читайте також"Засліпило сонце": у Дніпрі маршрутка врізалася у вантажівку (відео)

Реанімацією для дівчинки закінчилася поїздка до школи на маршутці. У переповненому мікроавтобусі Олена стояла в самому кінці – біля аварійного виходу.

"Під час повороту задні двері відкрилися, і вона випала з маршрутки", - каже мама постраждалої. Патрульні забрали автобус на штрафмайданчик. "Ми будемо вивчати, як відпускається взагалі транспорт у цьому підприємстві, як він їздить", - пояснив речник поліції Київщини Микола Жукович. 

Коли авто востаннє проходило техогляд, дізнатися у перевізника не вдалося – керівництво зачинилося і двері журналістам не відчинило. 

Чому саме відчинилися дверцята, сталося це через технічні несправності чи людську недбалість – має з’ясувати транспортна інспекція. Але на перевізника в будь-якому разі чекає масштабна перевірка. Це обіцяє начальник відділу організації безпеки на наземному транспорті Державної служби України з безпеки на транспорті Іван Герега. Мати Олени ще не вирішила, чи подаватиме до суду, бо зараз більше переймається здоров’ям дитини. 

Як повідомляв УНІАН, в Ірпені Київської області 15-річна дівчина випала з маршрутного таксі, яке в той момент рухалося.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #дівчина#маршрутка#Київщина