Стало відомо про стан 15-річної дівчини, яка випала з маршрутки під Києвом (відео)
Дівчинка, яка випала із салону маршрутки просто під час руху, лежить у відділенні нейрохірургії. Вона не пам'ятає, як саме травмувалася.
Від лікарняного ліжка мама 15-річної Олени не відходить ні на мить. Про те, як випала з маршутки, дівчина майже нічого не каже, йдеться в сюжеті ТСН.
"Вона неспроможна розмовляти. Вона тільки: "Мама". Дитина під крапельницею, вона нічого не їсть, лежить у напівзігнутому стані", - розповіла мама потерпілої Антоніна Сивак.
Лікар-нейрохірург Сергій Дяченко каже, що в постраждалої численні забиття тулуба, кінцівок та голови. "Гематоми на голові або розмоктуються, або перетворюються", - застеріг він.
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Реанімацією для дівчинки закінчилася поїздка до школи на маршутці. У переповненому мікроавтобусі Олена стояла в самому кінці – біля аварійного виходу.
"Під час повороту задні двері відкрилися, і вона випала з маршрутки", - каже мама постраждалої. Патрульні забрали автобус на штрафмайданчик. "Ми будемо вивчати, як відпускається взагалі транспорт у цьому підприємстві, як він їздить", - пояснив речник поліції Київщини Микола Жукович.
Коли авто востаннє проходило техогляд, дізнатися у перевізника не вдалося – керівництво зачинилося і двері журналістам не відчинило.
Чому саме відчинилися дверцята, сталося це через технічні несправності чи людську недбалість – має з’ясувати транспортна інспекція. Але на перевізника в будь-якому разі чекає масштабна перевірка. Це обіцяє начальник відділу організації безпеки на наземному транспорті Державної служби України з безпеки на транспорті Іван Герега. Мати Олени ще не вирішила, чи подаватиме до суду, бо зараз більше переймається здоров’ям дитини.
Як повідомляв УНІАН, в Ірпені Київської області 15-річна дівчина випала з маршрутного таксі, яке в той момент рухалося.