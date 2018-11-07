"У салоні шприци та ствол": у Києві сталася п'яна ДТП з перекиданням (відео)
17:01, 07 листопада 2018Інциденти
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Водій автомобіля перебував під дією наркотичних речовин.
У Києві на проспекті Лобановського сталася п'яна ДТП / скріншот відео dtp.kiev.ua
У Києві на проспекті Лобановського п'яний водій за кермом Daewoo Matiz вилетів з дороги і перекинувся.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій автомобіля перебував під дією наркотичних речовин.
"П'яне ДТП з перекиданням у Києві на Лобановського: водій Daewoo Matiz під наркотою вилетів з дороги, перекинувся і став на колеса. У салоні шприци та ствол", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 5 листопада у Львові п'яний водій легковика влаштував "гонки" з патрульними, влетів в огорожу і перекинувся.
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