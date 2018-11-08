Сокира, пістолет та три ножі: в Одесі поліцейські застрелили озброєного вбивцю викладача (відео)

За попередніми даними, другого листопада на кладовищі чоловік напав з ножем на викладача одного з ВНЗ.

У Суворовському районі Одеси співробітники поліції під час затримання застрелили озброєного чоловіка, який розшукувався за напад на викладача одного з вищих навчальних закладів.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Під час оперативно-розшукових заходів по затриманню зловмисника, який 2 листопада наніс смертельні ножові поранення викладачу одного з ВНЗ, поліцейські встановили його місцезнаходження.

«Побачивши поліцейських, 29-річний підозрюваний накинувся на них з сокирою. Після неодноразових попереджень правоохоронці, відбиваючи напад, який загрожував їхньому життю та здоров’ю, застосували табельну вогнепальну зброю», - розповіли у поліції.

Читайте такожВ Одесі чоловік прийшов в школу із сокирою на «розбірки» з кривдниками своєї дитини

Внаслідок отриманого поранення чолові помер. Під час огляду, окрім сокири, поліцейські виявили у нього три ножі та пістолет.

На даний момент поліцейські та працівники прокуратури встановлюють обставини події.

Раніше повідомлялося, що вранці другого листопада 61-річний потерпілий – викладач одного з вищих навчальних закладів міста - йшов через цвинтар на роботу. На цвинтарі на нього напали з ножем, після чого викладач повернувся додому, але помер від втрати крові.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 25 жовтня напали на вчителя Рішельєвського ліцею Павла Віктора, який опублікував на YouTube майже 500 відеоуроків з фізики. Напад стався близько 21:00 на розі вулиць Люстдорфська дорога, Транспортна і Косовська. Вчитель фізики Павло Віктор повертався додому на велосипеді. Троє людей штовхнули його й відібрали велосипед.