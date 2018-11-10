Нардеп заявив, що публікує відео, щоб зняти спекуляції довкола аварії.

Народний депутат Сергій Лещенко опублікував відео з моментом зіткнення вантажівки з його автомобілем.

Відеозапис нардеп розмісти на своїй сторінці в Facebook.

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"Щоб зняти всі спекуляції, я публікую відео аварії. На п'ятій секунді видно, що мій автомобіль стоїть на узбіччі. Видно, що в автомобілі включена аварійка. Видно, що я стояв біля бордюра, від якого починається тротуар", - йдеться в повідомленні.

"Роблю цю публікацію, щоб зупинити потоки фейків і відео незрозумілого походження, які розганяють недобросовісні люди, які перебувають на службі у правлячої верхівки. За їхньою логікою, скоро виявиться, що я сам підстроїв ДТП, яке дивом не закінчилася серйозними наслідками", - пояснив Лещенко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Окружній дорозі автомобіль Volkswagen, за кермом якого знаходився народний депутат України Сергій Лещенко, зіткнувся із вантажівкою.