У Києві чоловік покусав патрульних, які прибули на виклик щодо сімейного конфлікту

Слідчі відкрили кримінальне провадження, а суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У Києві під час спроби затримати чоловіка після сімейного конфлікту він вдарив одного патрульного поліцейського, а іншого - вкусив.

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Як повідомила прес-служба столичної поліції, інцидент відбувся після того, як до поліції зателефонував неповнолітній із повідомленням про конфлікт між батьками, після чого на виклик направився екіпаж патрульних поліцейських.

"Правоохоронці встановили, що між чоловіком та жінкою неодноразово виникали сімейні сварки, для розв’язань яких регулярно викликали поліцію. Черговий конфлікт завершився тим, що 43-річний голова сім’ї категорично відмовився спілкуватися із поліцейськими, а при спробі затримати – одного співробітника ударив, а іншого вкусив", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що киянина затримали, а слідчі за вказаними подіями розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу ("погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

"Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до п’яти років позбавлення волі. На час досудового розслідування суд обрав правопорушнику запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт", - повідомили в поліції.