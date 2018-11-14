У Миколаєві водії двох «швидких» приїхали на виклик п'яними

Головлікарю обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф, у веденні якого перебуває станція швидкої допомоги, де працювали водії, буде оголошено догану.

У Миколаєві в ніч з 13 на 14 листопада водії двох автомобілів швидкої медичної допомоги, які прибули на місце ДТП, перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час наради заявив заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації з гуманітарних питань Євген Шевченко.

За його словами, зазначених водіїв вже звільнені з займаних посад. Крім того, керівництву Миколаївського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф, у веденні якого перебуває станція швидкої допомоги, буде оголошено догану.

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«По-перше, ці люди (водії - УНІАН) звільнені. По-друге, головлікар однозначно отримає догану з цього приводу, а керівництву обласного управління охорони здоров'я - останнє попередження», - сказав Шевченко.

Також він наголосив, що спільно з керівництвом управління охорони здоров'я має намір посилити контроль, як за водіями «швидких», так і за медпрацівниками, які заступають на чергування.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі водій збив трьох українок, дві жінки загинули на місці.