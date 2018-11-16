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У Києві облили зеленкою голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів - ЗМІ

14:16, 16 листопада 2018
Інциденти
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Голову ВККС Козьякова облили зеленкою невідомі / фото УНІАН

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Як повідомляє "Судово-юридична газета", сьогодні близько 13.00 на виході з готелю Hilton у Києві, де проходить VII Судовий форум, невідомі особи напали на Козьякова.

Один із нападників, як стверджується, хлюпнув в обличчя голові комісії зеленкою, а другий хлюпнув зеленкою на одяг. Після цього нападники втекли.

У серпні Сергій Козьяков повідомляв, що за останні три з половиною роки кількість суддів в Україні зменшилася більш ніж на третину.

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Теги: #напад#ВККС