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В Ужгороді Porsche збив 12-річну дівчинку (фото)

21:30, 16 листопада 2018
Інциденти
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На Закарпатті Porsche наїхав на дитину / Відділ комунікації поліції Закарпатської області

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Як повідомляється на сайті Нацполіції Закарпатської області, аварія сталась сьогодні вранці. Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП з потерпілими близько 08:15.

«Слідчо-оперативна група, що прибула за викликом, встановила, що 36-річний водій «Porsche» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 12-річну ужгородку-пішохода. Дівчинку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні», – йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП у поліції розпочали перевірку. Правоохоронці вбачають в інциденті ознаки правопорушення за статтею 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими. 

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Теги: #Закарпаття#ДТП