В Ужгороді Porsche збив 12-річну дівчинку (фото)

Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП з потерпілими близько восьмої ранку.

На вулиці Заньковецькій в Ужгороді водій елітного авто Porsche наїхав на 12-річну дівчинку-пішохода. Дитину госпіталізовано.

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Як повідомляється на сайті Нацполіції Закарпатської області, аварія сталась сьогодні вранці. Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП з потерпілими близько 08:15.

«Слідчо-оперативна група, що прибула за викликом, встановила, що 36-річний водій «Porsche» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 12-річну ужгородку-пішохода. Дівчинку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні», – йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП у поліції розпочали перевірку. Правоохоронці вбачають в інциденті ознаки правопорушення за статтею 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими.

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області автомобіль на іноземній реєстрації збив українського прикордонника.