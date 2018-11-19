Поблизу Чернігова невідомі пограбували храм УПЦ Московського патріархату

Зловмисники проникли у храм, пошкодивши металопластикове вікно, та винесли три ікони.

Поблизу Чернігова у селі Скорінець Чернігівського району учора невідомі зловмисники пограбували храм «Казанської Божої матері», що перебуває у підпорядкуванні Української православної церкви (Московського патріархату).

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Як уточнили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, невідомі проникли у храм, пошкодивши металопластикове вікно.

З храму викрали три ікони – «Спаситель», «Божа Мати», «Спас нерукотворний». Завдані збитки встановлюються. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Триває розслідування.