На полігоні під Херсоном підірвався військовий

Потерпілого госпіталізували, на місці працювали правоохоронці та вибухотехніки.

У Херсонській області на полігоні внаслідок вибуху постраждав військовослужбовець-контрактник.

Про це поінформувала начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції Херсонщини Ірина Атаманенко, повідомляє "112 Україна".

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За її словами, потерпілий перебуває в лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 КК України. Це необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Все буде встановлено під час досудового розслідування", - повідомила представник поліції.

Водночас, місцеве видання "Новий день" повідомляє, що 37-річного чоловіка госпіталізовано з осколковими пораненнями черевної порожнини та травматичним пошкодженням руки з ампутацією двох пальців.

"Товариші по службі пораненого розповіли медикам невиразну історію – нібито той вирішив спалити сміття, і в його купі вибухнула якась ємність. Однак ні підтвердити, ні спростувати цю версію поки не можна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня в 72-й бригаді, що виконує бойові завдання на сході України, вибухнув міномет "Молот". Постраждали двоє військових.