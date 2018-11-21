В аеропорту «Львів» затримали чоловіка, який намагався нелегально ввезти в Україну 17 кг золота

Золото намагався провезти контрабандою мешканець Львова.

У Міжнародному аеропорту «Львів» співробітники СБУ затримали пасажира, який намагався нелегально провезти в Україну 17 кг золота.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

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«Золото намагався провезти мешканець Львова. Даний факт мав місце 20 листопада. Всі подробиці будуть оприлюднені згодом», - зазначили у прес-службі відомства.

Водночас, як повідомив на своїй сторінці у Facebook місцевий активіст, керівник громадської організації «Рабів до Раю не пускають» Іван Спринський, «20 листопада, близько 20.00, 17 кілограм золота (у виробах) намагались нелегально провезти в Україну, працівники СБУ зупинили дані дії. Варто додати, що вантаж пройшов зону митного контролю. Подія відбулась в аеропорту «Львів», тривають слідчі дії. Орієнтовна вартість виробів – 300 тисяч доларів США, рейс Стамбул-Львів», - інформує активіст.