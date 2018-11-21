У Полтаві "євробляхери" побили водія (відео)

На записі видно, як "євробляхери" спочатку накинулися на авто, а потім і на самого водія.

У Полтаві "євробляхери", які беруть участь в акції протесту, побили водія, що намагався проїхати.

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Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Андрій Полтава. "За доступне авто кожному. За зниження цін на паливо. Розкішні методи... Звичайні люди до чого? Полтава. 21.11.2018", − написав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією, які заблокували низку центральних вулиць у Києві та дороги в областях у зв'язку з ухваленням законів №8487 і 8488, призупинили акцію протесту.

20 листопада в 22 областях України власники автомобілів на єврономерах розпочали всеукраїнську акцію протесту. Автомобілісти вимагають від влади скасувати норми законопроектів №8487 і №8488, які були прийняті парламентом без урахування вимог громадськості, зокрема, про скасування коефіцієнта віку авто у розрахунку вартості акцизу.