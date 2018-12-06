У Чернівецькій області охоронець Дністровської ГЕС застрелився на роботі

За даними поліції, охоронець, перебуваючи в добовому караулі, під час несення служби вчинив суїцид шляхом пострілу пістолетом у голову.

У Чернівецькій області правоохоронці розслідують смерть охоронця Дністровської гідроелектростанції, який за допомогою табельної вогнепальної зброї «Форт-17» вчинив суїцид.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, інцидент стався ввечері 5 грудня у місті Новодністровськ.

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Правоохоронці, прибувши на місце події, виявили, що житель села Василівка Сокирянського району, 1959 року народження, який працював охоронцем Дністровської ГЕС, перебуваючи в добовому караулі, під час несення служби вчинив суїцид шляхом пострілу пістолетом у голову.

З місця пригоди вилучено пістолет, кулю та гільзу. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про призначення низки експертиз. Проводиться досудове розслідування.

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