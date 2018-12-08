Жительці Мукачева оголошено про підозру у розпалюванні національної ворожнечі через провокаційні білборди про "сепаратистів"

Підозрювана замовила та оплатила розміщення білбордів з написом: «Зупинимо сепаратистів».

Жительці Мукачево оголошено про підозру у розпалюванні національної ворожнечі через провокативні білборди з написом: «Зупинимо сепаратистів».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області, викрито 31-річну жительку Мукачево, яка замовила та організувала друк плакатів провокаційного змісту.

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Правоохоронців встановили, що підозрювана замовила та заплатила одній із місцевих рекламних агенцій за друк плакатів провокаційного характеру з написом: «Зупинимо сепаратистів». У ніч з 19 на 20 жовтня білборди були розміщені на території декількох сіл Закарпатської області.

Жінці оголошено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності, вчинені службовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28 та ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України).

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.