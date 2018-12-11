Під Києвом маршрутка влетіла у вантажівку: п'ятеро постраждалих

Двоє постраждалих перебувають у реанімації.

Під Києвом на Варшавській трасі маршрутка влетіла у вантажівку, внаслідок чого постраждали як мінімум п'ять осіб.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

«На Варшавській трасі, 500 м від КП в бік Ірпеня, сталася ДТП за участю маршрутки та вантажівки, вже чотири швидких допомоги приїхали», — сказано в повідомленні.

Відзначається, що на місці події працюють рятувальники. За попередніми даними, двоє постраждалих — у важкому стані, вони знаходяться в реанімації.