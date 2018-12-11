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Під Києвом маршрутка влетіла у вантажівку: п'ятеро постраждалих

19:34, 11 грудня 2018
Інциденти
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На місці події працюють рятувальники / фото dtp.kiev.ua

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

фото dtp.kiev.ua

«На Варшавській трасі, 500 м від КП в бік Ірпеня, сталася ДТП за участю маршрутки та вантажівки, вже чотири швидких допомоги приїхали», — сказано в повідомленні.

Відзначається, що на місці події працюють рятувальники. За попередніми даними, двоє постраждалих — у важкому стані, вони знаходяться в реанімації.

фото dtp.kiev.ua

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Теги: #Київ#ДТП