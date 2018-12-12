У Києві двірник обстріляв безхатченків (фото)

Постраждалий розповів, що біля пункту прийому вторсировини у нього з приятелем виник конфлікт із незнайомцем, який звинуватив їх у крадіжці.

У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали двірника, який стріляв у безхатьків.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України в місті Києві.

Зазначається, що напередодні опівдні до правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Анни Ахматової невідомий із невстановленої зброї спричинив поранення безхатченку.

"На місці до поліцейських звернувся потерпілий. Він розповів, що біля пункту прийому вторсировини у нього разом з приятелем виник конфлікт із незнайомцем. За його словами, чоловік почав агресивно висловлюватися на їхню адресу та звинуватив у крадіжці. Після цього правопорушник почав бризкати з газового балончика, а потім дістав предмет, схожий на пістолет, та кілька разів вистрелив у потерпілого", - йдеться у повідомленні.

З місця злочину підозрюваний втік. Постраждалому медики "швидкої" надали необхідну медичну допомогу, від подальшої госпіталізації він відмовився.

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Співробітники поліції провели оперативно-розшукові заходи та невдовзі затримали зловмисника. Ним виявився 39-річний уродженець Закарпатської області, який у столиці працює двірником. У скоєному він зізнався.

Правоохоронці під час слідчих дій вилучили у чоловіка пістолет та набої, які направили на експертизу, а також газовий балончик.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.