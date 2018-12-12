У столичній багатоповерхівці ліфт розтрощив візок з немовлям (фото)
18:03, 12 грудня 2018Інциденти
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Із двомісячним немовлям все добре, але няня досі знаходиться у шоковому стані.
Двері ліфту зачинилися і затисли візочок / фото Київ оперативний
У столичній багатоповерхівці на вулиці Лариси Руденко, 6 ліфт розтрощив візок з немовлям.
Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний" на сторінці у Facebook.
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Відзначається, що няня з немовлям зайшла до ліфту і підіймалася на другий поверх. Коли виходила, двері ліфту зачинилися і затисли візочок.
"На щастя, жінка не розгубилася і встигла вже зверху вихопити дитину, бо сам візок потягнуло догори і розтрощило", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, із двомісячним немовлям все добре, але няня досі знаходиться у шоковому стані.
фото Київ оперативний
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