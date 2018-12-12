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У столичній багатоповерхівці ліфт розтрощив візок з немовлям (фото)

18:03, 12 грудня 2018
Інциденти
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Двері ліфту зачинилися і затисли візочок / фото Київ оперативний

Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний" на сторінці у Facebook.

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Відзначається, що няня з немовлям зайшла до ліфту і підіймалася на другий поверх. Коли виходила, двері ліфту зачинилися і затисли візочок.

"На щастя, жінка не розгубилася і встигла вже зверху вихопити дитину, бо сам візок потягнуло догори і розтрощило", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, із двомісячним немовлям все добре, але няня досі знаходиться у шоковому стані.

фото Київ оперативний

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Теги: #Київ