У Києві чоловік помер по дорозі на роботу, не дійшовши 30 метрів до зупинки

Точна причина смерті чоловіка наразі невідома, її встановлять експерти.

В Києві за адресою вулиця Академіка Туполєва, 7 виявили труп чоловіка. Тіло лежало на пішохідній зоні.

Інцидент стався близько 06:40, повідомляє "Інформатор".

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За словами поліцейських, чоловік, 1942 року народження, йшов на зупинку громадського транспорту, щоб поїхати на роботу. Не доходячи до зупинки 30 метрів йому стало погано.

Перехожі, які йшли повз, кинулися на допомогу чоловіку і викликали «швидку». На жаль, прибулим медикам залишалося лише констатувати смерть.

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і санітари. Точну причину смерті встановлять експерти.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада біля столичного метро знайшли труп чоловіка.