Перші провокації на Об'єднавчому соборі: у центрі Києва затримали двох осіб зі зброєю (фото)

За словами очільника поліції Києва, віряни спокійно та з розумінням ставляться до посилених заходів безпеки та металошукачів.

У центрі Києві поліція затримала двох озброєних людей.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, коментуючи ситуацію з безпекою у столиці у зв'язку з проведенням Об’єднавчого собору у Софії Київській.

«Ми затримали двох людей: у одного був великий ніж, в іншого - такі палички, нунчаки. Ми доставили їх до територіального відділення поліції і будемо розбиратися, навіщо вони прийшли на такий захід з цими дуже небезпечними предметами», - сказав він.

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Водночас, за словами Крищенко, решта вірян, що прийшли на Софійську площу з нагоди проведення Об’єднавчого собору, доволі спокійно та з розумінням ставляться до посилених заходів безпеки та металошукачів.

Він додав, що у посиленому режимі правоохоронні органи працюють вже кілька днів.

«Враховуючи історичність цієї події, всі ситуації, які відбувались навколо цього, нагнітання істерії нашими закордонними ворогами, ми фактично почали забезпечувати ще з 12 числа. Посилили наряди поліцейських біля Софії, на Михайлівській площі, біля Андріївської церкви, Лаври. Основні заходи розпочалися сьогодні о шостій ранку, коли на службу заступила Нацгвардія, працівники ДСНС», - повідомив очільник поліції Києва.

Як повідомляв УНІАН, зранку 15 грудня у Софійському соборі в Києві розпочався Об’єднавчий собор українських православних церков.

Як повідомляв УНІАН, близько опівдня в Софійському соборі в Києві розпочався Об’єднавчий собор українських православних церков, який може стати вирішальним кроком, що підсумує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні Помісної автокефальної православної церкви.

Довідка УНІАН. 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.