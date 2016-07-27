На Одещині в сільгоспкооперативі згоріло 17,5 т сіна, гасіння пожежі ускладнюється

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління ДСНС в області, 26 липня до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на околиці села Владичень сталася пожежа у корпусі з сіном сільськогосподарського виробничого кооперативу.

До місця події було направлено пожежно-рятувальне відділення, якому довелося подолати відстань 20 км. Гасіння пожежі також ускладнювалося високою щільністю закладання сіна, високою температурою горіння і задимленням.

Читайте такожНа Тернопільщині в одному з господарств згоріло 24 га ячменю

Підвезення води здійснювалося двома одиницями техніки.

У результаті пожежі вогнем знищено дах будівлі і сіно вагою 17,5 тонн на загальній площі 720 кв. м.

"Від вогню врятовано розташовані поруч корпуси для худоби", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня у Львівській області під час пожежі на полі згоріло 35 га пшениці.