На Одещині в сільгоспкооперативі згоріло 17,5 т сіна, гасіння пожежі ускладнюється
У Болградському районі Одеської області в сільськогосподарському виробничому кооперативі згоріло 17,5 тонн сіна.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління ДСНС в області, 26 липня до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на околиці села Владичень сталася пожежа у корпусі з сіном сільськогосподарського виробничого кооперативу.
До місця події було направлено пожежно-рятувальне відділення, якому довелося подолати відстань 20 км. Гасіння пожежі також ускладнювалося високою щільністю закладання сіна, високою температурою горіння і задимленням.
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Підвезення води здійснювалося двома одиницями техніки.
У результаті пожежі вогнем знищено дах будівлі і сіно вагою 17,5 тонн на загальній площі 720 кв. м.
"Від вогню врятовано розташовані поруч корпуси для худоби", - відзначили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, 24 липня у Львівській області під час пожежі на полі згоріло 35 га пшениці.