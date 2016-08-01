У Запоріжжі господар будинку застрелив квартиранта при спробі забрати свої речі і виїхати

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління поліції в Запорізькій області, 31 липня в Шевченківське відділення поліції Запоріжжя надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги про те, що з одного з будинків на вулиці Ігоря Сікорського медпрацівники доставили до лікарні чоловіка з вогнепальним пораненням.

За даними відомства, через деякий час від отриманих поранень чоловік помер.

Виїхавши на місце події, співробітники поліції встановили, що інциденту зі стріляниною передував конфлікт між місцевим жителем і постраждалим, який винаймав у нього половину будинку.

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«Встановлено, що квартирант вирішив виїхати і 31 липня вивозив свої речі. Коли він повернувся за черговою частиною майна, господар відмовився впустити його в будинок. 36-річний квартирант спробував потрапити в приміщення через вікно, на що 40-річний господар відреагував пострілом з мисливської рушниці. У результаті постраждалий дістав поранення грудної клітини та черевної порожнини», - розповіли в поліції.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Стрілка затримано. З місця злочину вилучено зареєстровану на нього мисливську рушницю ІЖ-16.

Проводиться розслідування.