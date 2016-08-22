У Запорізькій області в ДТП постраждали 9 дітей

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася о 1.35 поблизу с. Григорівка Запорізького району на 308-му кілометрі автодороги Харків-Сімферополь.

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Водій мікроавтобуса Mercedes Vito виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом Mercedes 309, який перевозив туристичну групу (37 осіб, з них 16 дітей), які поверталися зі Святогірської лаври м. Генічеськ.

В результаті ДТП 9 дітей (2002-2008 р.) госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.