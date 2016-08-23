ЗМІ розповіли подробиці ДТП у Польщі за участю українського мікроавтобуса
19:20, 23 серпня 2016Інциденти
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У Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю мікроавтобуса з українською реєстрацією п'ятеро людей загинули, двоє травмовані.
У Польщі сталася ДТП за участю українського мікроавтобуса / facebook.com/vlad.life
Як повідомляє Польське радіо, на об'їзній трасі Любліна мікроавтобус врізався у вантажівку, яка стояла на аварійній смузі.
Представник пожежної служби повідомив, що обидва автомобіля зареєстровані в Україні. Поліція й пожежники вже завершили рятувальну операцію. Зараз з'ясовуються особисті дані й громадянство загиблих і травмованих.
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Водночас представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України в коментарі УНІАН підтвердив, однак і не спростував інформацію щодо цієї ДТП.
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