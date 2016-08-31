Хизується "георгіївською стрічкою" та любить гостювати в Москві: стала відома особа одного з миколаївських мажорів (фото, відео)
08:17, 31 серпня 2016Інциденти
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Один з чоловіків, який вчинив безлади у центрі Миколаєва та якого поліція не зупинила, виявився уродженець Врадіївки Геннадій Сімов.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ради волонтерів при Міноборони Давід Арахамія.
"Слід негайно відкрити кримінальне провадження проти Генадія Сімова – мажора та любителя погостювати в Москві", – зазначив він.
Також Арахамія опублікував кілька фото з "героєм", на одній з яких Сімов хизується "георгіївською стрічкою".
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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 серпня в Миколаєві двоє п'яних чоловіків били й ображали людей, а присутні при цьому співробітники поліції не змогли вжити необхідних заходів.
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