Хизується "георгіївською стрічкою" та любить гостювати в Москві: стала відома особа одного з миколаївських мажорів (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ради волонтерів при Міноборони Давід Арахамія.

"Слід негайно відкрити кримінальне провадження проти Генадія Сімова – мажора та любителя погостювати в Москві", – зазначив він.

Також Арахамія опублікував кілька фото з "героєм", на одній з яких Сімов хизується "георгіївською стрічкою".

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 серпня в Миколаєві двоє п'яних чоловіків били й ображали людей, а присутні при цьому співробітники поліції не змогли вжити необхідних заходів.

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