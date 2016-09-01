В Ізмаїлі судитимуть крадія, що поцупив із закусочної сосиски, булочки та обладнання для хот-догів

Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, викравши упаковки з сосисками для гриля, булочки, а також обладнання для приготування хот-догів з закусочної «Французький хот-дог», чоловік разом з невстановленою поки слідством особою не припинили свої злочинні дії, а продовжили здійснювати крадіжки у магазині

Проникнувши в приміщення магазину, зловмисники викрали комп'ютерну техніку та інше майно.

Своїми діями вони завдали збитків на загальну суму понад 46 тисяч гривень.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів, працівники поліції почали відпрацьовувати осіб, схильних до вчинення даного виду злочинів та осіб, раніше засуджених за аналогічні злочини.

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Були переглянуті записи з камер відеоспостереження. Інформація з камер допомогла правоохоронцям викрити злочинців.

22-річний житель села Броска раніше вже мав проблеми з законом, тричі був судимий і на даний час в Ізмаїльському міськрайонному суді стосовно чоловіка знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Заперечувати свою участь у крадіжках він не став, повністю визнав свою вину у скоєному. Особа другого учасника встановлюється співробітниками поліції.

На досудовому слідстві були зібрані всі докази вини зловмисника. Слідчий повідомив йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Ізмаїльським міськрайонним судом підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Обвинувальний акт відносно фігуранта направлено до суду.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.