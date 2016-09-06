У Чернівцях чоловіка побили до смерті за зауваження про неправильну парковку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник начальника Чернівецького відділу поліції Артем Куцак.

Він повідомив, що 5 вересня близько 20.53 до поліції надійшло повідомлення про бійку між двома чоловіками на вулиці Українській. З’ясувалося, що двоє осіб сперечалися і побилися через те, що один з них зробив іншому зауваження про неправильне паркування авто.

За словами поліцейського, у процесі бійки один з учасників конфлікту наносив удари руками і ногами іншій особі в різні частини тіла.

«У процесі побиття людина померла», - повідомив Куцак.

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Після скоєного злочину 40-річний зловмисник втік. Згодом співробітники ГУ НП в області встановили особу зловмисника. Тіло загиблого направлено в бюро судово-медичної експертизи для подальшого з’ясування причини смерті.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо вбивства 49-річного місцевого мешканця.

Водночас Куцак повідомив, що зловмисник, що вчора перебував у стані алкогольного сп’яніння, сьогодні о 6 годині ранку сам прийшов до відділу поліції та зізнався у скоєному злочині.

Поліція продовжує опитувати очевидців події для остаточного з’ясування всіх обставин вбивства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН очевидці бійки, подія сталася 5 вересня близько 20.00. Нападник на автомобілі приїхав до свого тестя на вулицю Українську, де відбувалося святкування дня народження його родича. Своїм авто водій перекрив ворота, на що місцевий житель відреагував зауваженням у бік водія.

Автомобіліст вступив у словесну перепалку з чоловіком, яка згодом переросла у бійку.

Зловмисник начебто схопив чоловіка за волосся і бив головою об бордюр, а також бив жертву ногами.

Швидка медична допомога прибула за викликом упродовж 5 хвилин, але чоловік помер до прибуття медиків.