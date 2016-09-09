У Києві з маршрутки на ходу випала дівчина (фото)
12:14, 09 вересня 2016Інциденти
6943 0
У Києві на вулиці Борщагівській з маршрутки під час руху випала дівчина.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Влад Антонов.
"Зношені київські маршрутки небезпечні для життя. ДТП в Києві. Борщагівська. З маршрутки в середньому ряду на ходу випала дівчина. Дивом не потрапила під колеса авто позаду", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ Києві маршрутка врізалася у стовп, травмовано 9 осіб (фото)
За словами Антонова, дівчина з множинними травмами, в тому числі відкритим переломом ноги, у важкому стані госпіталізована до 17-ої політравми.
Наразі на місці ДТП працює оперативно-слідча група і патруль поліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter