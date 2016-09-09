У Києві з маршрутки на ходу випала дівчина (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Влад Антонов.

"Зношені київські маршрутки небезпечні для життя. ДТП в Києві. Борщагівська. З маршрутки в середньому ряду на ходу випала дівчина. Дивом не потрапила під колеса авто позаду", - йдеться у повідомленні.

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За словами Антонова, дівчина з множинними травмами, в тому числі відкритим переломом ноги, у важкому стані госпіталізована до 17-ої політравми.

Наразі на місці ДТП працює оперативно-слідча група і патруль поліції.