Інцидент із п'яним прокурором у Мукачевому: в обласній прокуратурі розповіли про хід розслідування

Як повідомила прес-секретар прокурора Закарпатської області Вікторія Попович в прямому ефірі "112 Україна", судово-медична експертиза покаже, чи було у нього алкогольне сп'яніння, і якщо так, то у якій мірі. Результати експертизи очікуються найближчим часом. Зараз прокурор перебуває у лікарні. У нього діагностовано забій головного мозку та черепно-мозкова травма.

За словами Попович, три співробітника патрульної поліції, які брали участь у затриманні прокурора, направлені на судово-медичну експертизу, яка дасть відповідь про наявність чи відсутність у них тілесних ушкоджень та встановить характер пошкоджень.

Призначена службова перевірка і стосовно співробітників Мукачівської центральної лікарні. "Це необхідно, щоб перевірити заяви патрульних, які вказували на те, що лікарі їм заважали здійснювати огляд працівника прокуратури, а також не допускали їх до нього", - розповіла Попович.

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Відкрито кримінальне провадження. Одне слідчим відділом Закарпатської області за частиною 1 статті 286 "Порушення правил дорожнього руху". Інше, розпочато співробітниками поліції за ч. 1 статті 345 КК. "Вони об'єднані в одному провадженні, яке розслідує слідчий відділ прокуратури Закарпатської області", - повідомила Попович.

Прес-секретар запевнила, що якщо вина працівника підтвердиться, він "буде відповідати по всій суворості закону. Як понесе дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади та з органів прокуратури, так і кримінальну відповідальність".

Також, за її словами, ставиться питання про відповідальність безпосереднього керівника 26-річного прокурора.

Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, близько опівночі полісмени побачили припаркований на пішохідному переході «Форд». Поліцейські зупинилися, щоб попередити водія про відповідальність за порушення ПДР, але той натиснув на газ і почав тікати.

Поліцейські розпочали переслідування втікача, який на вимоги зупинитися не реагував. Згодом водій не впорався з керуванням, заїхав на бордюр та зніс металеву огорожу магазину. За інформацією поліції, водій поводив себе підозріло та неадекватно і мав ознаки алкогольного сп‘яніння. Він також пропонував патрульним «вирішити ситуацію» за певні кошти. В поліції зауважили, що жодних документів на право керування у чоловіка не було.

Патрульні повідомили про необхідність тесту на алкоголь, після чого водій, погодившись, почав прямувати до своєї автівки, але вже за кілька секунд почав тікати. Патрульні наздогнали чоловіка, але він поводився неспокійно, вдарив в обличчя одного полісмена, а іншого - вхопив за руку. «Поліцейські були змушені силоміць заспокоїти втікача, скрутивши його руки за спину та одягнувши кайданки», - наголошується у повідомленні.

Потім, зауважили у поліції, водій почав імітувати погіршення самопочуття. Швидка медична допомога госпіталізувала його до лікарні. За інформацією поліції, у лікарні патрульні помітили, що чоловік вживав якусь невідому речовину, виймаючи її зі згортків з фольги. «Згодом стало відомо, що доставлений у лікарню 26-річний чоловік є прокурором у Мукачеві, а крім того – сином одного з керуючих лікарів Мукачівської ЦРЛ», - поінформували у поліції.