На Житомирщині чоловік заради 1 тисячі гривень вбив односельчанина та поранив його стареньку матір (фото, відео)

Про виявлення тіла 59-річного брата у літній кухні його домоволодіння та зраненої 82-річної матері до поліції повідомила жителька селища Кам’яний Брід. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи обласного главку та Баранівського відділення поліції.

На різних частинах тіла загиблого експерти виявили колото-різані рани. Для встановлення причин смерті тіло чоловіка було направлено на судово-медичну експертизу. Літню жінку з ножовими пораненнями обличчя, шиї та лівої руки було госпіталізовано.

З її слів вдалося з’ясувати, що страшні події розгорнулися ще напередодні. Близько півночі бабуся почула шум і крики знадвору. У будинку вона ночувала сама, а її син спав у літній кухні. Вийти назовні було проблематично, адже без допомоги літня жінка не пересувалася.

"Раптом у будинку з’явився якийсь чоловік, накинувся на бабусю з вимогою віддати гроші і кілька разів вдарив її чимось гострим. Потім нападник забрав мобільний телефон і тисячу гривень та залишив помешкання і зранену господиню", - сказано в повідомленні.

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Були опитані жителі селища, перевірені раніше судимі особи. І уже за кілька годин поліцейські встановили і розшукали підозрюваного.

Раніше судимого 32-річного жителя Кам’яного Броду оперативники виявили на сходинковому майданчику місцевої 5-поверхівки.

"Чоловік спав на підлозі тяжким і нетверезим сном. Коли ж прийшов до тями, то зізнався, що минулої ночі навідувався до обійстя потерпілих. За його словами, шукав грошей, щоб продовжити пиятику у компанії місцевих селян. Мовляв, знав і про те, що кошти є, бо днями бабуся отримала пенсію. Спочатку вимагав гроші у чоловіка, що спав у літній кухні. Коли ж отримав відмову, кілька разів ударив його ножем. Потому подався до будинку вибивати гроші у пенсіонерки", - повідомляє поліція.

Під час огляду у затриманого виявили викрадені речі.