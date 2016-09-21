На Тернопільщині високопосадовець у барі поранив чоловіка з травматичного пістолета

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про чоловіка з вогнепальним пораненням ноги до місцевого відділу поліції учора повідомили медики Кременецької районної лікарні.

Під час операції у нього виявили ушкодження від пострілів гумовими кулями. Потерпілий чоловік відмовився надати детальні свідчення про обставини злочину.

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У ході слідчо-оперативних дій поліцейські встановили, що в одному з розважальних закладів райцентру відпочивала компанія високопосадовців з кількох районів Тернопільщини.

Серед відпочиваючих почалася сварка, один з них вистрілив в опонента з пістолета.

Наразі правоохоронці встановлюють особу стрільця та шукають свідків злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї).