Під Харковом перекинулася фура, що перевозила свиней

23:22, 25 вересня 2016
Інциденти
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У неділю, 25 вересня, під Харковом перекинулася вантажівка, що перевозила в триповерховому контейнері близько сотні свиней.

vk.com/kharkov_city_ua

Аварія сталася в Індустріальному районі Харкова, пише 057.ua.

Повідомляється, що не доїжджаючи до торгових рядів ринку "1-й кілометр" перекинулася фура з свиням.

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057.ua

Налякані тварини розбіглися по окрузі і їх довелося ловити патрульним, розповіли у прес-службі патрульної поліції Харкова.

Як повідомляється на сторінці спільноти Харків City у соцмережі Вконтакте, під час руху машини порвалося колесо, і вона завалилася набік.

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057.ua

"Свині почали розбігатися, їх допомагали ловити два екіпажі патрульних поліцейських і випадкові водії. За десять хвилин усіх тварин зігнали в купу, завантажили в іншу вантажівку і відвезли", - йдеться в повідомленні.

Водій вантажівки у результаті аварії отримав травму голови та забої.

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