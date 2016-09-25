Під Харковом перекинулася фура, що перевозила свиней

Аварія сталася в Індустріальному районі Харкова, пише 057.ua.

Повідомляється, що не доїжджаючи до торгових рядів ринку "1-й кілометр" перекинулася фура з свиням.

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Налякані тварини розбіглися по окрузі і їх довелося ловити патрульним, розповіли у прес-службі патрульної поліції Харкова.

Як повідомляється на сторінці спільноти Харків City у соцмережі Вконтакте, під час руху машини порвалося колесо, і вона завалилася набік.

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"Свині почали розбігатися, їх допомагали ловити два екіпажі патрульних поліцейських і випадкові водії. За десять хвилин усіх тварин зігнали в купу, завантажили в іншу вантажівку і відвезли", - йдеться в повідомленні.

Водій вантажівки у результаті аварії отримав травму голови та забої.