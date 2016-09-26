На Чернігівщині позашляховик на смерть збив чоловіка в інвалідному візку

Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, учора на 81 км автодороги Київ – Чернігів - Нові Яриловичі (Козелецький район) водій автомобіля "Lexus PX 300" скоїв наїзд на чоловіка, який пересувався у попутному напрямку в інвалідному візку, що не мав світлоповертаючих пристроїв.

Чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Особа загиблого встановлюється.

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За фактом ДТП проводиться перевірка, відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в неділю вдень під час руху перекинувся маршрутний автобус з пасажирами. За попередніми даними, в автобуса, що слідував за маршрутом №145, під час руху відірвалося колесо.