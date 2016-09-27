У Дніпрі напали на депутата з "Опоблоку"

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зі слів потерпілого, він разом з водієм їхали по вул. Кантемирівській м. Дніпра. Несподівано в автомобілі, за розповідями Суханова, пошкодилося колесо, і коли водій почав його ремонтувати, до депутата підійшов невідомий чоловік і під приводом попросити цигарку завдав кількох ударів по тулубу.

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"Потерпілий у свою чергу дістав зареєстрований пістолет травматичної дії "Форт" калібру 9 мм та здійснив з нього два постріли у повітря. Нападник злякався та втік з місця пригоди", - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що депутату тілесних ушкоджень не спричинено. Крім того, з місця пригоди поліцейські вилучили викрутку та дві стріляні гільзи.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), встановлює всі обставини події.

Раніше про напад на Суханова заявили у місцевому осередку партії "Опоблок".