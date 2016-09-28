У Києві маршрутка з пасажирами влетіла в опору моста, є постраждалі (фото)
18:18, 28 вересня 2016Інциденти
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У Києві сталася ДТП за участю маршрутки №230 з пасажирами.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
"Масштабна ДТП з постраждалими у Києві на Перемоги: маршрутка 230 врізалася в опору моста. Троє постраждалих, один у важкому стані. На місці працювали рятувальники ДСНС", - йдеться у повідомленні.
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За попередньою версією, відмовили гальма.
Раніше у центрі Одеси загорівся пасажирський мікроавтобус. За попередніми даними, причина загоряння - коротке замикання.
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