У Києві маршрутка з пасажирами влетіла в опору моста, є постраждалі (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"Масштабна ДТП з постраждалими у Києві на Перемоги: маршрутка 230 врізалася в опору моста. Троє постраждалих, один у важкому стані. На місці працювали рятувальники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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За попередньою версією, відмовили гальма.

Раніше у центрі Одеси загорівся пасажирський мікроавтобус. За попередніми даними, причина загоряння - коротке замикання.