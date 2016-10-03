В Одесі у таксі знайшли померлого від передозування наркотиків водія
12:35, 03 жовтня 2016Інциденти
877 0
В Одесі виявлено таксі з померлим від передозування наркотиків водієм.
У поліції розповіли про виявлення мертвого водія таксі / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 1 жовтня біля одного з будинків у Полуничному провулку місцеві жителі звернули увагу на таксі з відкритим вікном.
Читайте такожНа Житомирщині у іноземця вилучили 20 кілограмів марихуани (фото)
Автомобіль стояв кілька годин і не виїжджав. З'ясувалося, що водій мертвий, а поруч з ним лежать телефон та шприци. За попередніми даними, 38-річний чоловік помер від наркотичного передозування.
Наразі проводяться відповідні слідчі дії.
Як уточнили УНІАН у прес-службі Патрульної поліції Одеси, правоохоронці виявили водія 1 жовтня близько 17:00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter