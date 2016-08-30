У Києві в авто знайшли мертвого чоловіка (фото)
07:12, 30 серпня 2016Інциденти
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У Києві на проспекті Перемоги, 91, в авто біля будинку знайшли тіло мертвого чоловіка.
Двірник будинку розповіла, що побачила машину, припарковану просто під підїздом, ще зранку, передає ТСН.
За її словами, водій у той час перебував поблизу авто, однак був у нетверезому стані. Згодом мешканці будинку викликали поліцейських через неправильне паркування авто, однак коли силовики приїхали на місце, то побачили вже мертвого чоловіка.
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Померлому було близько 55-ти років. Оперативники знайшли в автівці випиту пляшку горілки, електроінструменти, шашку таксиста.
Правоохоронці припускають, що чоловіку стало зле від спеки.
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