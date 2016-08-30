У Києві в авто знайшли мертвого чоловіка (фото)

Двірник будинку розповіла, що побачила машину, припарковану просто під підїздом, ще зранку, передає ТСН.

За її словами, водій у той час перебував поблизу авто, однак був у нетверезому стані. Згодом мешканці будинку викликали поліцейських через неправильне паркування авто, однак коли силовики приїхали на місце, то побачили вже мертвого чоловіка.

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Померлому було близько 55-ти років. Оперативники знайшли в автівці випиту пляшку горілки, електроінструменти, шашку таксиста.

Правоохоронці припускають, що чоловіку стало зле від спеки.