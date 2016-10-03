В Одесі поліція перевіряє повідомлення ЗМІ про зґвалтування дівчини двома правоохоронцями
В Одесі поліція почала перевірку інформації, поширеної у місцевих ЗМІ, про нібито зґвалтування 19-річної дівчини двома правоохоронцями.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, відповідні заходи вжито сьогодні у зв'язку з тим, що в деяких місцевих ЗМІ, які посилаються на громадську діячку Ірину Голобородько, з'явилася інформація про те, що двоє поліцейських зґвалтували дівчину, яку нібито «затримали» в районі залізничного вокзалу.
«Наразі проводиться вилучення відео з камер відеоспостереження, розташованих на території залізничного вокзалу. Вживаються заходи щодо встановлення особи імовірної потерпілої і отримання від неї показань. Після з'ясування всіх обставин за даним фактом буде прийнято процесуальне рішення, що відповідне законодавству», - заявили у відділі.
У главку уточнили, що на даний момент заяви від потерпілої в поліцію не надходило.
Читайте такожБоєць скандальної роти "Торнадо" отримав 6 років за тортури та зґвалтування жительки Луганщини
При цьому громадська діячка Голобородько в Facebook написала, що двоє поліцейських на вокзалі зупинили дівчину під приводом перевірки документів.
«Далі їй наказали пройти з ними. Далі, в невідомому їй приміщенні, але не у відділі поліції, їй наказали роздягтися і зґвалтували. Далі їй пригрозили, що, якщо вона комусь поскаржиться або спробує написати заяву в поліцію, то вона попрощається із життям ... », - написала Голобородько.
Вона зазначає, що йдеться про 19-річну мешканку Одеської області, якій громадська діячка надає підтримку.
«Заява вона буде писати, разом з моїм помічником ... Мій помічник буде її всюди супроводжувати», - написала Голобородько.