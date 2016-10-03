В Одесі поліція перевіряє повідомлення ЗМІ про зґвалтування дівчини двома правоохоронцями

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, відповідні заходи вжито сьогодні у зв'язку з тим, що в деяких місцевих ЗМІ, які посилаються на громадську діячку Ірину Голобородько, з'явилася інформація про те, що двоє поліцейських зґвалтували дівчину, яку нібито «затримали» в районі залізничного вокзалу.

«Наразі проводиться вилучення відео з камер відеоспостереження, розташованих на території залізничного вокзалу. Вживаються заходи щодо встановлення особи імовірної потерпілої і отримання від неї показань. Після з'ясування всіх обставин за даним фактом буде прийнято процесуальне рішення, що відповідне законодавству», - заявили у відділі.

У главку уточнили, що на даний момент заяви від потерпілої в поліцію не надходило.

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При цьому громадська діячка Голобородько в Facebook написала, що двоє поліцейських на вокзалі зупинили дівчину під приводом перевірки документів.

«Далі їй наказали пройти з ними. Далі, в невідомому їй приміщенні, але не у відділі поліції, їй наказали роздягтися і зґвалтували. Далі їй пригрозили, що, якщо вона комусь поскаржиться або спробує написати заяву в поліцію, то вона попрощається із життям ... », - написала Голобородько.

Вона зазначає, що йдеться про 19-річну мешканку Одеської області, якій громадська діячка надає підтримку.

«Заява вона буде писати, разом з моїм помічником ... Мій помічник буде її всюди супроводжувати», - написала Голобородько.