В Києві біля ресторану підірвали вибуховий пакет - ЗМІ
00:20, 09 жовтня 2016Інциденти
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У столиці біля ресторану на Парковій дорозі невідомі кинули пакет, який вибухнув і пошкодив автомобіль.
В центрі Києва підірвали вибуховий пакет / Ілюстрація guns.allzip.org
Про це повідомляє "Еспресо TV".
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Зазначається, що у Печерському районі на Парковій дорозі, 20 біля ресторану "Лео" невідомі кинули вибуховий пакет.
У результаті ніхто не постраждав, проте пошкоджено автомобіль.
29 вересня в цьому районі також прогриміли 2 вибухи, після яких було вилучено фрагменти гранати Ф-1.
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