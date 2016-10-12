У Києві викрили підпільний цех з виробництва фальсифікованого спирту (фото)

Як повідомляє прокуратура Києва, під час проведення обшуків у складських приміщення на території Святошинського району столиці співробітники прокуратури спільно з СБУ виявили та вилучили обладнання для виробництва фальсифікованого лікарського засобу, а також близько 2 тонн водно-спиртової суміші.

На даний час зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 321-1 КК України (виробництво фальсифікованих лікарських засобів).

Організатор вказаної злочинної групи затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Читайте такожУ Запорізькій області в отруєних сурогатним алкоголем не згортається кров

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Як повідомляв УНІАН, у п’яти областях України була зафіксована хвиля масових отруєнь фальсифікованим алкоголем, яка розпочалася 22 вересня. Перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області.

Згодом смертельні випадки від отруєння зафіксували в Донецькій, Луганській, Миколаївській і Житомирській областях. Прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю. Станом на 7 жовтня було зареєстровано 106 випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем, із них 40 — з летальним результатом.

Також отруєння сурогатом алкоголю були зафіксовані в Запорізькій області, кількість госпіталізованих унаслідок отруєння на 7 жовтня становила 12 осіб. У всіх постраждалих простежується нетиповий для алкогольних отруєнь симптом — незсідання крові, що може означати потрапляння на територію регіону нового, раніше невідомого алкогольного сурогату.